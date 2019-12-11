2019/12/11 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت سعيدة لمنبهيالروح الثورية والعمل الثوري المبدئيتحل اليوم الذكرى الثانية و الأربعون لاستشهاد المناضلة الرفيقة الماركسية – اللينينية المغربية سعيدة لمنبهي، التي سقطت في معمعان النضال الثوري من داخل سجون النظام الكومبرادوري المغربي العميل، التي حولتها سعيدة و رفاقها إلى قلعات للنضال الثوري، حيث يستمر المناضل و المناضلة في تحمل مسؤوليتهما تجاه شعبهما، و من أجل أن تنتصر مهام الثورة الوطنية ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#موقع 30 عشت - في الذكرى الثانية والأربعون لاستشهاد الرفيقة الشيوعية الماركسية اللينينية الثورية المغربية: سعيدة لمنبهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#موقع 30 عشت - في الذكرى الثانية والأربعون لاستشهاد الرفيقة الشيوعية الماركسية اللينينية الثورية المغربية: سعيدة لمنبهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).