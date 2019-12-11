موانئ أبوظبي تخطط لتوسعة ميناء خليفة بتكلفة مليار دولار

2019/12/11 | 13:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت شركة موانئ أبوظبي المملوكة للحكومة، الأربعاء، إنها تستثمر 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته.

وقال بيان الشركة إنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجيستيات القسم الجنوبي من ميناء خليفة و1.6 مليار درهم في توسعة مرافئ أبوظبي.

وقال جاكوب لارسن المدير التجاري لمرافئ أبوظبي للصحفيين إن التوسعة ستزيد طاقة مرافئ أبوظبي إلى خمسة ملايين وحدة مكافئة قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.

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