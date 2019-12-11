الجزائر في مواجهة خيار الانتخابات!!

2019/12/11 | 13:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثلاثة حلول متاحة اليوم لتفادي الانهيار في الجزائر..



ومن كان وراء المجزرة الدموية التي حصدت عشرات القتلى والجرحى من العراقيين؟ وسعد الحرري يتصرف الآن على أساس أن بإمكانه إقفال باب الانتساب الى نادي رؤساء الحكومة حتى إشعار آخر وتقليص أعداد القوات السودانية المنخرطة في حرب اليمن وبعد سحب الإمارات لمعظم قواتها هو تصحيح لسياسات خاطئة انعكست سلبا على الشعب السوداني.

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