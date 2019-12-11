الشابندر يعلق على وجود صورته ضمن الأسماء المرفوضة في ساحة التحرير

2019/12/11 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي المستقل، عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، على رفضه من قبل المتظاهرين في ساحة التحرير ووضع صورته ضمن الأسماء المرفوضة لمنصب رئيس الحكومة المؤقتة.وقال الشابندر في تغريدة، تابعتها “يس عراق”، “ضمن لافتة صورٍ لشخصيات صورتي من بينها مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي علماً اني لستُّ مرشَّحاً […]

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