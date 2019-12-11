شاحنة ذاتية القيادة تقطع 4500 كيلومتر دون مشاكل.. هل تهدد مهنة السائق؟

2019/12/11 | 13:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت شاحنة شاحنة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة الامريكية، رقما قياسيا غير مسبوق وذلك بعد ان قطعت مسافة 4500 كيلو متر دون أية مشاكل .وتعبر هذه الخطوة تطوراً غير مسبوق بعالم التكنولوجيا، فيما اعتبر مختصون بانها تمثل تهديداً لمهنة السائق”.شاحنة ذاتية القيادة تقطع 4500 كيلومتر دون مشاكل في الولايات المتحدة رقم غير مسبوق […]

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