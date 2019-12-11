قاسم حسن محاجنة - بناتي واللغة العربية ..

2019/12/11 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسن_محاجنة وفق المعايير الكلاسيكية لقياس مدى تمكن الشخص من اللغة العربية ، كما تعلمنا في مدارس قمع التفكير، فإن على الطالب أن يحفظ غيباً ، أشعاراَ من الادب القديم ، ويستعيدُ مع شعراء "الزمن الجميل" ، أي شعراء العصر الجاهلي ومن تلاهم ، أمجاداً وفخرا ، مديحاً وهجاء، غزلا وبكاءً على الأطلال ..وبقدر ما تُسعفني ذاكرتي "التنكية" (ألتي اعتراها الصدأُ)، فقد أُجبرنا على حفظ الإعراب غيبا ، وتم امتحاننا بحفظ أشعار ......

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