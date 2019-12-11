ريال مدريد يحل ضيفاً على كلوب بروج بدوري ابطال اوروبا اليوم

2019/12/11 | 13:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يختتم ريال مدريد الاسباني في ملعب يان برايدل دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه فريق كلوب بروج البلجيكي في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الاربعاء على ملعب جان برايدال في العاصمة بروكسل ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة الإياب لحساب المجموعة الاولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2020، عازماً على منح الاستمرارية

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