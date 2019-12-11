التربية النيابية تتحدث عن مقترح لتمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية

2019/12/11 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

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العهد نيوز – بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، وجود مقترح لتمديد العام الدراسي للصفوف المنتهية، مبينا :" ان القرار النهائي بيد هيئة الرأي

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