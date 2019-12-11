2019/12/11 | 13:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

احبطت القوات الامنية المشتركة، هجوما لعصابات داعش جنوب الموصل .

وقال مصدر امني لـ"العهد نيوز اليوم الاربعاء، ان "عناصر من عصابات داعش الارهابية

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