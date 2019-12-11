اعادة طفل ايزيدي مخطوف من تركيا بعد خمس سنوات على اختطافه

2019/12/11 | 13:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الشيخان اعلن صباح اليوم الاربعاء 11/12/2019، وبجهود ذاتية ايزيدية عن إعادة الطفل الايزيدي “بيوار قاسم خلف” من الجمهورية التركية وهو من اهالي قرية تل قصب و عمره 5 سنوات، بعد ان تم خطفه في عام 2014 عند هجوم تنظيم داعش الارهابي على قضاء شنگال.اخت الطفل المتحرر “امينة قاسم” أوضحت …

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