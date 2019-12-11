2019/12/11 | 13:35 - المصدر: ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع يضم الحلبوسي والكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات.. والخلافات مستمرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع يضم الحلبوسي والكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات.. والخلافات مستمرة) نشر أولاً على موقع (ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع يضم الحلبوسي والكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات.. والخلافات مستمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس).