2019/12/11 | 13:35 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت شركة “مايكروسوفت” أن هناك أكثر من /44/ مليون كلمة مرور غير آمنة بمختلف خدماتها، نظراً لاستعمال هذه الكلمات عدة مرات من قبل المستخدمين.وأفادت وكالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مايكروسوفت: /44/ مليون كلمة مرور غير آمنة) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مايكروسوفت: /44/ مليون كلمة مرور غير آمنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).