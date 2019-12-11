القبض على متهمين اثنين بسرقة 850 ألف دولار وسط بغداد

2019/12/11 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، القبض على متهمين اثنين أقدما على سرقة مبلغ من المال قدره (58) الف دولار أمريكي، وسط العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/مكتب الكرادة ألقت القبض على متهمين اثنين أقدما على سرقة مبلغ من المال قدره (ثمانمائة وخمسون الف دولار امريكي) من داخل احدى الشركات التجارية وسط العاصمة بغداد".





وأضاف البيان، أنه "بعد التحقيق معهما اعترفا بجريمة السرقة، وقد تم عرض اوراقهما التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهما وفق احكام المادة (٤٤٦ ق.ع) وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اصوليا".

بغداد اليوم -خاص

أكد مسؤول قاطع شمال محافظة بابل في الحشد الشعبي ابو سجاد المعموري، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، أن موضوع إعادة النازحين إلى المحافظة ليس من مسؤوليتنا، وإنما الجهات العليا هي التي تقرر ذلك.

وقال المعموري في حديث لـ (بغداد الي

بغداد اليوم-نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، القبض على عصابة متكونة من أربعة أشخاص، قاموا بسرقة سبعة كيلو غرام من الذهب في الجانب الأيسر بالموصل.

وذكر إعلام الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "شرطة نينوى وب

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، باستمرار اضراب طلبة المدارس والجامعات وغلق الدوائر الحكومية في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طلبة المدارس والجامعات ما زالوا مضربين عن

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