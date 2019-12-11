كهرباء العراق: نحن بحاجة لغاز إيران والاتفاقية فعالة

2019/12/11 | 13:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء العراقية، الاربعاء، على أهمية اتفاقية استيراد الغاز من ايران لتزويد محطات الطاقة الكهربائية العراقية بالوقود....

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