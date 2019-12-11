2019/12/11 | 13:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي، الأربعاء، 100 عبوة ناسفة في محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، مفارز مكافحة المتفجرات التابعة للواء 16 في الحشد الشعبي وعقب استطلاع قاطع مسؤولية اللواء في تل احمد بمحافظة كركوك فككت 100 عبوة ناسفة كانت مزروعة بأماكن مختلفة من القاطع.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفارز مكافحة المتفجرات في الحشد تفكك 100 عبوة ناسفة في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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