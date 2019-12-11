المحافظات العراقية تشهد استقراراً أمنياً والدوائر تنتظم في الدوام الرسمي

2019/12/11 | 13:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظات ومدن العراق صباح اليوم الاربعاء هدوءاً ملحوظاً مع افتتاح الطرق والجسور المغلقة ما سمح بنظام سير انسيابي سلس ،فيما انتشرت القوات الامنية من الشرطة المحلية والاتحادية والنجدة في مواقعها لاداء واجباتها لحفظ الامن مع استمرار التظاهر السلمي في المواقع المحددة.

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