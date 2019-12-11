الصالحي يكشف عن الخلافات حول قانون الانتخابات المؤمل التصويت عليه اليوم

2019/12/11 | 13:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، وجود خلافات حول قانون الانتخابات المؤمل التصويت عليه اليوم الأربعاء.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “من اهم النقاط المختلف عليها حول قانون الانتخابات هي موضوع الدوائر المتعددة أو الدائرة الواحدة التي تحتاج الى شرح فني”.وأوضح أنه “عندما يكون للقضاء دائرة ونفوس لأكثر من 25 ألف مواطن ...

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