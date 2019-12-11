الشابندر : لست مرشحا ولن ارشح ولا تشرفني زعامة القرود

2019/12/11 | 13:49 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- كتب السياسي العراقي المستقل ،عزت الشابندر في “تويتر” اليوم الأربعاء :- “ضمن لافتة صورٍ لشخصيات صورتي من بينها مع تعليق مفاده انها مرفوضة سلفاً من قبل ( ابطال ) المطعم التركي علماً اني لستُّ مرشَّحاً ولا بمُرَشِّحٍ و لن ارشِّح و لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة او علّقها او ...

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