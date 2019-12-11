"مكثر فستق".. ناشطون يسخرون من تصريحات للسفير العراقي في طهران

2019/12/11 | 13:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل لدى حضوره مؤتمرا في مدينة قزوين الإيرانية الثلاثاء، أن "إيران والعراق في جبهة واحدة"، يأتي في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد ومدن عراقية عدة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة وضد تدخل إيران في الشأن العراقي.

وأقدم محتجون غاضبون على حرق قنصليات إيران في كربلاء والنجف أكثر من مرة، احتجاجا على دور الميليشيات المدعومة من إيراني في قمع الاحتجاجات في العراق، في حين أطلق الناشطون العراقيون دعوات لمقاطعة البضائع الإيرانية وتشجيع المنتج المحلي.

وزعم قنديل أن الولايات المتحدة تستخدم الاقتصاد ضد إيران والدول الأخرى.

وأثار تصريحات السفير قنديل انتقادات على تويتر، بعضها لم يخل من السخرية.

وكتب مغردون متندرين أن السفير ربما حصل على كمية كبيرة من الفستق الإيراني، في إشارة إلى الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام أميركية حول تلقي عملاء إيران في العراق هدايا على هذه الشاكلة.

وقال آخرون إن قنديل لا يمثل العراق:

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