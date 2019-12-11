2019/12/11 | 13:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ضبط أجهزة إتصالات وملحقاتها جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ضبط أجهزة إتصالات وملحقاتها جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).