سبعة شروط يضعها معتصمي التحرير لاختيار رئيس الحكومة المؤقتة: أن يكون شابًا لا يتجاوز الـ”55″ عامًا

2019/12/11 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم معتصمو ساحة التحرير في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، سبعة مطالب يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة المؤقتة.نص بيان المعتصمين: كما تعلمون نحن ماضون باسترجاع الوطن والأرض.نعم، نحن نشعر ان ارضنا مغتصبة رغم ان من يحكمنا عراقي..فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي نذرف فيه الكثير من الدماء والدموع ونفقد […]

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