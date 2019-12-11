إثر تصريحات للسفير العراقي في إيران.. غضب في الخارجية واجراءات للوقوف على التفاصيل!

2019/12/11 | 13:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت تصريحات السفير العراقي بطهران سعد جواد قنديل، اليوم الاربعاء، موجة من التساؤلات حول سبب اطلاقها من مسؤول دبلوماسي رفيع.واعتبر قنديل خلال كلمة القاها الثلاثاء في الملتقى الاول لـ “مستقبل السلام وحقوق الانسان في غرب آسيا” المنعقد في جامعة ” الخميني، ان” االجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق في جبهة واحدة.وعلى الاثر اعلن المتحدث باسم […]

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