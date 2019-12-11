بالوثيقة.. أراض “مميزة” للقضاة ومحققي النزاهة خلافاً للقانون في نينوى وطلب عاجل للمحافظ

2019/12/11 | 14:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الاربعاء، عن قيام المحافظين السابقين بتخصيص اراضي متميزة للقضاة والضباط ومحققي النزاهة والمسؤولين خلافاً للقانون.ونشر الجبوري تغريدة على منصة تويتر، مرفوقة بوثيقة تتعلق بطلب مقدم الى محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري، فيما اشار الى ان القانون يُحتم علئ المستفيد ان لا يكون باسمه او اسم زوجته […]

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