سوق العراق المالي يغلق مرتفعاً بنسبة 0.09% عن الجلسة الماضية

2019/12/11 | 14:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أغلق سوق العراق المالي، اليوم الاربعاء، مرتفعاً بنسبة 0.09% عن الجلسة الماضية.

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