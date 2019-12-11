عن اي يوم نصر يتحدثون؟؟

2019/12/11 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:موفق الخطاب عار سيبقى يلاحق السفاح المالكي وشرذمته عندما فر من الموصل كالجرذ هو وقادته وتشكيلاته أمام 300 إرهابي تاركين اسلحتهم خلف ظهورهم نازعين رتبهم العسكرية لتطأها الناس بأحذيتهم وتتبرز...أكمل القراءة ←

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