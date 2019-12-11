هزيمة إيران تعني هزيمة أمريكا وبالعكس !؟

2019/12/11 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جبار الياسري يتوهم البعض من العرب والعراقيين أن الادارات الأمريكية المتعاقبة قبل وبعد احتلال العراق الذي مهد وعبّدَ الطريق لاحتلال وتدمير الشرق الأوسط برمته كما نرى منذ انطلاق شرارة الربيع...أكمل القراءة ←

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