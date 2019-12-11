مجزرة بغداد والحشد الذميم

2019/12/11 | 14:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محسن السراج كتبت قصيدة عام 2002 عنوانها : الميتات الألف في مدن الغفلة , وقد ذكرت فيها تعبير : سئمت من حشد ذميم كأنه مصاب بالجذام , ثكنة ثكنة...أكمل القراءة ←

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