شاهد.. سيدة عراقية تعود من بريطانيا إلى بغداد للمشاركة في ثورة تشرين وتروي أهم الاحداث عن التحرير

2019/12/11 | 14:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت السيدة العراقية ميلاد المقيمة في بريطانيا منذ 17 عامًا والتي عادت إلى بغداد للمشاركة في ثورة تشرين، عن الطقوس البطولية في ساحة التحرير والتلاحم بين المتظاهرين وحبهم لوطنهم العراق.

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