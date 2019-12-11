2019/12/11 | 14:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي استنادا الى احكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقيدائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة، أمر استقدام بحق المتهم استناداً لمقتضيات المادة الحكمية ؛

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة:صدور امر استقدام بحق محافظ الديوانية الحالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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