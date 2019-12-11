انطلاق مؤتمر مشروع دعم إعادة إعمار العراق في بغداد

2019/12/11 | 14:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر مشروع دعم إعادة إعمار العراق، بحضور السفير الكندي اولريك شانون وممثلي وزارة العمل ومحافظات بغداد والبصرة والأنبار.

وقال

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