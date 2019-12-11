2019/12/11 | 14:37 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القبض على مسؤول اعلام داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 14:37.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على مسؤول اعلام داعش) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على مسؤول اعلام داعش) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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