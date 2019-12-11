2019/12/11 | 14:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير دائرة الموارد المائية في محافظة ديالى مهند المعموري، الاربعاء، بان الامطار زادت من خزين بحيرة حمرين باكثر من 40 مليون م/مكعب.وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى،ان” هطول امطار غزيرة وتدفق السيول في مناطق عدة من ديالى ساهمت في زيادة خزين بحيرة حمرين باكثر من 40 مليون م /

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامطار تزيد خزين بحيرة حمرين باكثر من 40 مليون م/مكعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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