2019/12/11 | 14:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مستشار وزير الزراعة مهدي ضمد القيسي، الاربعاء، عن تقديم تقرير اللجنة الاقتصادية الى مجلس الوزراء بشأن ايجابيات حظر استيراد الدجاج والبيض من الخارج، مؤكدا سعي الوزارة الى تمديد الحظر بعد تطور الدواجن العراقية بشكل نوعي .وقال القيسي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ان “المهلة المحددة لانتهاء حظر استيراد بيض المائدة والدجاج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الزراعة:سنقترح تمديد حظر استيراد الدجاج والبيض بعد طفرة نوعية في الإنتاج وكالة صدى الاعلام للانباء.

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