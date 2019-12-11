2019/12/11 | 14:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، عن اعتمادها على المنتج الوطني بنسبة 87% في تجهيز مفردات البطاقة التموينية خلال خطة التجهيز لعام 2019 في ظل تصاعد مستوى الانتاج المحلي للحنطة المحلية كذلك بالنسبة للسكر وزيت الطعام الذي يجهز من احد المعامل الوطنية.وذكرت وزارة التجارة في بيان نقلا عن الوزير محمد هاشم العاني وتلقته وكالة صدى ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تعلن اعتمادها على المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بنسبة 87% وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة تعلن اعتمادها على المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بنسبة 87%) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة تعلن اعتمادها على المنتج الوطني بتجهيز البطاقة التموينية بنسبة 87%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).