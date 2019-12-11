2019/12/11 | 15:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي قادة خونة لا يستجيبون لمطالب الشعب وهو ينادي بالإصلاح ويطالب بالعادلة، ويروم طرد مافيا الفساد والافساد والقاء القبض على العصبات والمجرمين .العالم يعرف العراق اغنى بلد ولكن...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قادة هتلية ووزراء سرسرية !) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قادة هتلية ووزراء سرسرية !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).