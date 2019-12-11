إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

2019/12/11 | 15:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في الداخل المحتل، اليوم الأربعاء، برصاص قوات العدو الصهيوني، على البوابة العسكرية المقامة على جدار الفصل العنصري شمال طولكرم

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