2019/12/11 | 15:08 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يرفض الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمى الجنسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/11 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفض الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمى الجنسية) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفض الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة باللاجئين وعديمى الجنسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).