2019/12/11 | 15:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، عن اعتقال مسؤول شعبة الآليات في مجلس محافظة ديالى، على خلفية تهم فساد مالي.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "النزاهة اصدرت قبل فترة مذكرة استقدام بحق رئيس واعضاء مجلس محافظة ديالى الـ29 على خلفية خروق مالية بعقود صيانة سيارات".

وأضاف أنه "تم الافراج عن الاعضاء والرئيس بكفالة مالية قدرها 100 مليون دينار لكل منهم، واليوم تم اعتقال مدير الآليات من قبل قوة من النزاهة ترافقها قوة أمنية على خلفية القضية المذكورة أيضا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تعتقل مسؤول شعبة الآليات بمجلس محافظة ديالى) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تعتقل مسؤول شعبة الآليات بمجلس محافظة ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).