المنافذ الحدودية: هناك جهات تنفذ احتجاجات ببعض المنافذ لتمرير مواد غير صالحة

2019/12/11 | 15:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهمت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، جهات بتنفيذ احتجاجات في بعض المنافذ لتمرير مواد غير صالحة.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "النجاحات التي حققتها هيئة المنافذ الحدودية أغاضت بعض الجهات والفاسدين التي كانت تعول على نشر الفساد والرشوة في منافذها".

وأكدت، أن "هنالك جهات فاسدة وعابثين بأمن البلد يحاولون أن يقللوا من قيمة نجاحات الهيئة واجراءاتها الصارمة التي فرضتها على جميع منافذها " البرية والبحرية والجوية" والتي من خلالها تم فرض سلطة القانون وسلطة الدولة الاتحادية على جميع منافذها آنفة الذكر".

وتابعت الهيئة: "لذا اليوم تسعى بعض هذه الجهات ومن خلف الكواليس أو في العلن، إلى شن حملة ممنهجة بغية تشويه الواقع الحقيقي لعمل الهيأة من خلال القيام باحتجاجات في بعض المنافذ والتي ترافق إعمال اللجنان التدقيقية والمكلفة من قبل هيأة المنافذ الحدودية، ومن خلالها يحاولون استخدام تلك الاحتجاجات كوسيلة ضغط ليتم تمرير المواد غير الصالحة للاستخدام وبدون اخضاعها للتفتيش والتدقيق والشروط الخاصة المتبعة في الدوائر العاملة في منافذنا".

وبينت، أنه "من خلال ما تقدم فأن هيئة المنافذ الحدودية قد حرصت على تأمين كافة منافذها البرية والبحرية والجوية من حالات التهريب والتزوير والتلاعب والتشديد على عدم استغلال ضعاف النفوس لإدخال كل ما هو ممنوع إلى البلد وأن الهيأة ماضية في توجهها في احكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية وبما يضمن ايقاف الهدر في المال العام وحماية المستهلك والمنتج العراقي".

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