وزير الصدر يضع البرلمان على

2019/12/11 | 15:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرطالب حساب "صالح محمد العراقي" المنسوب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان بالتصويت على "ما ينفع الشعب"، فيما اقترح شكل قانون الانتخابات "المطلوب".

اقترح "وزير الصدر" قانون انتخابات بدوائر متعددة وترشيح فردي بنسبة 100%

وكتب العراقي الذي يوصف بـ "وزير الصدر"، رسالة إلى مجلس النواب قال فيها إن "البرلمان غدًا على المحك، وهو ملزم أمام الله وأمام الشعب بالتصويت على ما ينفع الشعب".

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واقترح العراقي، تشريع قانون انتخابات بدوائر متعددة وترشيح فردي بنسبة 100‎%‎ لكل محافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد النفوس، و"نصح" بإلغاء تصويت الخارج و"لو مؤقتًا أو التدقيق به بصورة جيدة أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الإمكان، التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية".

عن مجالس المحافظات، اقترح "وزير الصدر" انتخاب ثلاثة أشخاص لقيادة كل محافظة وهم: المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة، مشددًا أن الأشخاص الثلاثة فقط هم من يمثلون مجلس المحافظة "فقط لا غير وبقوانين تنفع الشعب وبهيكلية إدارية منظمة".

وأكد العراقي، أن "ذلك يرضي الشعب على حد علمي، وفي حال عدم التصويت أو التسويف، فسيقول الشعب كلمته".

وما يزال شكل قانون الانتخابات "العادل" الذي يطالب به المتظاهرون، مثارًا للجدل بين ناشطين ومختصين قانونيين، فيما تتشبث الأطراف السياسية بشكل قانون يضمن مصالحها، كالترشيح الفردي بنسبة 50%.

حذر العراقي من عدم التصويت على قانون الانتخابات الذي اقتراحه مؤكدًا أن الشعب سيقول كلمته

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، الأربعاء 11 كانون الأول/ديسمبر، جلسة خاصة للتصويت على قانون انتخابات جديد، بعد تقديم مشروعين من طرف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

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