داعية مصري: تصفح الزوج او الزوجة للفيسبوك بعد صلاة العشاء إثم

2019/12/11 | 15:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تناقلت وسائل اعلام مصرية، اليوم الأربعاء، تحذير داعية مشهور، من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك"، قائلا إنه تسبب في كثير من حالات الانفصال الزوجي.

وأضاف الداعية مبروك عطية، خلال لقاء متلفز أن الأصل أن يجلس الزوجان سويا ليستمتعا بحياتهما، لا أن يجلس كل منهما يتفقد صفحته على "فيسبوك".

وتابع: "ربنا قال إن الزوجين يدخلان غرفتهما بعد صلاة العشاء، وممنوع الابن أو الابنة تدخل عليهما إلا بعد طرق الباب، ولأمر مهم".

وأكد عطية، أن الزوج أو الزوجة إذا تصفح أحدهما "الفيسبوك"، في هذا الوقت يعتبر إثم، لأنه يؤدي إلى خلل في الحياة بينهما.

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