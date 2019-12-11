ياسين الحاج صالح - رسائل إلى سميرة (15)

2019/12/11 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسين_الحاج_صالح "شايفة القمر شو حلو"؟ أسألك بينما نعود إلى البيت ليلاً، نقطع المسافة بين موقف السرفيس الأخير وبيتنا في ضاحية قدسيا: إنتِ أحلى من القمر! أسارع للإجابة على سؤالي قبل أن تسبقيني.في مرات أخرى لا تتركيني أكمل السؤال، تكملينه أنت فوراً، بينما تعضين على شفتك السفلى ضاحكة، وتغمزين.تترفقين بالمواهب الغزلية المتواضعة لشريكك التي تكاد تنتهي عند هذا الحد.تقولين: باي حبوووووب! وأنت خارجة؛ وانبسط، حبوب! ......

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