عقيل الناصري - الأهمية التاريخية والغائية لثورة 14 تموز (2-3):

2019/12/11 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عقيل_الناصري وهذا ما كشفته محاكمات رجال العهد الملكي من خلال موقعه في حلف بغداد ومن ثم تصاعد حدة الصراع الطبقي على مستوى الإقليمي والدولي.بدليل أن التدخل العسكري الأمريكي في لبنان، والبريطاني في الأردن..جرى بعد عدة أيام من الثورة.فقد كان أيزنهاور قد أفصح، في مذكراته عن تلك الأهمية التي يعلقونها على عراق المرحلة الملكية.إذ "...أن ثورة 14 تموز أنزلت بالإستعمار أكبر ضربة قاصمة تلقاها بعد الحرب العالمية الأخي......

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