بالوثيقة.. تعليمات قرار المحاولات الخاص بالطلبة

2019/12/11 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، تعليمات خاصة بتفعيل قرار المحاولات للعام الدراسي 2019 - 2020، فيما حددت الطلبة المشمولين بها.

وقالت التربية في وثيقة موجهة الى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، إنه "بناء على ما جاء بجلسة هيأة الرأي المنعقدة في 20 - 11 - 2019، والخاصة بتفعيل قرار المحاولات للعام الدراسي 2019 - 2020، والتي تشمل الطلبة في الخامس والسادس الاعدادي وفق شروط كما موضح في الوثيقة ادناه".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت اللجنة المركزية لعقود وزارة الكهرباء ، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، عن صدور كتاب تثبيت العقود على الملاك الدائم.

وقال بيان للجنة تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم صدور كتاب تثبيت العقود على الدائم معنون من وزارة الكه

بغداد اليوم- ذي قار

نفت مديرية شرطة ذي قار، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، الأخبار التي تداولتها منصات التواصل الاجتماعي بشأن دعو قائد الشرطة ريسان الابراهيمي بعودة دوام المدارس.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تنفي ما ت

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء (11 كانون الأول 2019)، موافقتها على فتح الاجازات الدراسية خارج العراق للعام الدراسي 2020-2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن" المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية

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