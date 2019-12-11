رائعة سالزبورج ليست الأولى.. 4 أهداف سجلها صلاح من زوايا مستحيلة

2019/12/11 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدولي المصري ولاعب ليفربولونجمه محمد صلاح هدفًا مميزًا لا يصدق في دوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، هدف أنهى آمال الفريق النمساوي ومنح ليفربول تأكيد بطاقة العبور إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا.الهدف المذهل أتى بعد استغلال خطأ دفاعي، أسرع صلاح للحاق بالكرة بعده ليراوغ الحارس، قبل أن تصل الكرة […]

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