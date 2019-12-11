ائتلاف النصر يحذر من تداعيات عدم اختيار رئيس الوزراء الجديد خلال المدة المحددة

2019/12/11 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر ائتلاف النصر من التداعيات الكارثية التي ستلحق بالعراق بحال التجاوز على المدة الدستورية دون اختيار رئيس الوزراء.

وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت، إن عدم اختيار رئيس وزراء في الموعد الدستوري المحدد يدخل البلاد الى المجهول ويتسبب في فوضى قد تجر الجميع الى حرب اهلية، مبينة أن الخلافات الحالية بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل طفيفية ويمكن تجاوزها.

وأوضحت جودت، ان الحل الأمثل يكمن في تقديم الجميع تنازلات عاجلة لتلافي الوقوع في فراغ دستوري في حال انقضاء المدة المحددة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.

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