2019/12/11 | 15:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إن "ميليشيات" استهدفت واختطفت ناشطين بارزين في الاحتجاجات العراقية، فيما لفتت إلى أن منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى الاختطاف أو الحبس الانفرادي.

"يونامي": "ميليشيات" اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي

وفي تقريرها الثالث عن الاحتجاجات في العراق، والذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، أشارت البعثة إلى أنها تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها "ميليشيات".

اقرأ/ي أيضًا: "مجهولو السيّارات السوداء" يختطفون الناشط والمصوّر زيد الخفاجي

وأوضحت أن "المعلومات الموثوقة تشير أيضًا إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازلهم ومن مركباتهم واحتجزتهم بالحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني".

وأضافت البعثة الأممية أن "الجماعات التي وصفت بأنها ميليشيات اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم".

لفتت البعثة أيضًا إلى أنه "قد يتم استهداف المتظاهرين والناشطين بناءً على منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي ودرجة تأثيرهم أو متابعتهم"، مبينةً أنه "نظرًا للخوف المحيط بمثل هذه الميليشيات وخطر الانتقام، فإن الأشخاص الذين ربما يكونون قد تعرضوا لمثل هذا الاختطاف ليسوا مستعدين دائمًا للتحدث أو لتبادل معلومات مفصلة، مما يشير إلى أن عدد الضحايا أعلى".

كما أشارت "يونامي" إلى أنه "في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر ظهر نمط من الهجمات التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة ميسان"، مبينة أن حوادث عديدة تم توثيقها في محافظة ميسان وجميعها نفذتها عناصر وصفت بأنها "ميليشيات".

اقرأ/ي أيضًا:

إحاطة أممية مخضبة بدماء 20 ألف متظاهر..



العالم ينصت إلى صوت شبان العراق

ليلة دامية في السنك والخلاني..



"الطرف الثالث" يكرر المذبحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( "يونامي" تتحدث عن اختطاف "الميليشيات" للنشطاء: منشورات "فيسبوك" تعرضك للخطر) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( "يونامي" تتحدث عن اختطاف "الميليشيات" للنشطاء: منشورات "فيسبوك" تعرضك للخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).