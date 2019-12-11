الخارجية الإيرانية تدعو رعاياها من النخب والعلماء الى تجنب السفر الى أميركا

2019/12/11 | 15:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الخارجية الايرانية رعاياها من النخب والعلماء في البلاد الى تجنب السفر الى اميركا بشكل جاد حتى للمشاركة في المؤتمرات العلمية ورغم تلقيهم الدعوات.

واكدت الوزارة في بيان، انه نظرا للذرائع السياسية والأمنية الواهية او القوانين الظالمة، وأحادية الجانب الامريكية ازاء الإيرانيين، سيما النخب الايرانية والاعتقالات التعسفية وطويلة الامد، الى جانب ظروف الاعتقال غير الانسانية، فإنها تدعو الرعايا الايرانيين سيما النخب والعلماء، الى تجنب السفر الى امريكا بشكل جاد حتى للمشاركة في المؤتمرات العلمية ورغم تلقيهم الدعوات للمشاركة على حد قولها.

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