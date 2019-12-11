دعماً للناقل الوطني.. سومو تبرم ثلاثة عقود مع شركات وزارتي النفط والنقل

2019/12/11 | 15:56 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرمت شوكة تسويق النفط العراقية "سومو"، الأربعاء، ثلاثة عقود مع شركات وزارتي النفط والنقل، دعماً للناقل الوطني.

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