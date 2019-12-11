الدفاع توجه تنويهاً للمتقدمين للدورة 80 بصفة طالب طيار

2019/12/11 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

وجهت وزارة الدفاع، تنويهاً إلى المتقدمين للدورة 80 بصفة "طالب طيار".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، اليوم الأربعاء،

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